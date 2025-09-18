Il Comandante della Polizia Locale di Oliveto Citra, Luogotenente Antonio Coglianese, ha coordinato un’importante attività sull’intero territorio comunale, finalizzata a prevenire e contrastare il fenomeno dell’abbandono degli animali d’affezione ma soprattutto verificare le modalità di detenzione al fine di garantire il necessario benessere.

L’operazione, a cui ha partecipato il personale del Nucleo Provinciale Guardie Zoofile Ambientali dell’Associazione Accademia Kronos APS, ha consentito di identificare e sanzionare il proprietario di un cane abbandonato. I successivi accertamenti hanno consentito di apprendere che la bestiola risultava intestata a una persona residente al Nord Italia che a sua volta aveva ceduto il segugio maremmano ad una residente a Buccino.

Grazie alla preziosa collaborazione di un cittadino del posto, è stato possibile salvare, mettere in sicurezza e successivamente microchippare e far adottare due cuccioli.

Grazie ad un’approfondita indagine della Polizia Locale si è riusciti a risalire al responsabile dell’abbandono dei due cuccioli che è stato tempestivamente identificato e segnalato alla Autorità Giudiziaria.

I controlli sono poi proseguiti anche in occasione di un evento durante il quale è stato accertato che un venditore ambulante, in violazione a quanto previsto dai regolamenti locali e dalle norme di settore, era sprovvisto delle necessarie autorizzazioni e regalava in premio animali. Identificato e sanzionato, è stato fatto allontanare da Oliveto Citra e segnalato all’Autorità competente.