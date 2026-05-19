Lo Sporting Sala Consilina propone una grande occasione per i più piccoli che vogliono avvicinarsi al gioco del calcio a 5.

La società dà la possibilità di allenarsi e divertirsi con lo staff della Serie A nei mesi di giugno e luglio. Un’opportunità unica per chi voglia confrontarsi con i professionisti del settore.

L’appuntamento è il lunedì e giovedì per i nati negli anni 2014 (10.00-11-30) e 2015 (11.30 – 13.00), martedì e venerdì per i nati nel 2016 (10.00-11-30) e 2017 (11.30 – 13.00), mentre mercoledì e sabato sono dedicati agli allenamenti dei bimbi nati nel 2018, 2019, 2020 (10.00 – 11-30) e 2012 e 2013 (11.30 – 13-00).

Per maggiori dettagli e prenotazioni è possibile contattare Angelo Marmo al numero 320-1405966.