Ieri l’Aula Magna del plesso ITIS/IP.MAT dell’Istituto di Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina ha ospitato la presentazione del romanzo “L’avvocato brigante”, opera prima della scrittrice Anna Maria Pipolo.

All’incontro hanno partecipato gli studenti delle classi 4A IP.MAT, 4A ITIS, 4B ITIS, 4C ITIS e 5B ITIS, che hanno avuto l’opportunità di dialogare direttamente con l’autrice.

“L’avvocato brigante” è un romanzo storico ambientato tra i vicoli di Piaggine, nel cuore del Cilento ottocentesco. Al centro della narrazione vi è Giuseppe Tardio, avvocato e figura controversa, la cui storia si intreccia con gli ideali e le contraddizioni del Risorgimento. La vicenda viene riscoperta attraverso gli occhi di una pronipote, in un viaggio tra memoria familiare, lotte sociali e brigantaggio che rispecchia le fragilità del presente.

Anna Maria Pipolo, nata nel 1957 a Piaggine e residente a Salerno, ha alle spalle una lunga carriera come direttore amministrativo scolastico. Dal 2020 si dedica interamente alla scrittura, frequentando corsi presso la Scuola Holden di Torino e Lalineascritta di Napoli. Il romanzo, pubblicato dalla casa editrice Le Vele Narrativa, segue una serie di racconti brevi apparsi su riviste letterarie nazionali.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività culturali promosse dall’Istituto, volte ad avvicinare i giovani alla letteratura del territorio e alla storia locale.