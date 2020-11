Scuola. A Teggiano didattica in presenza sospesa fino al 3 dicembre per materne e prime classi delle elementari

A Teggiano la didattica in presenza per le scuole materne e le prime classi della primaria è sospesa fino a giovedì 3 dicembre.

A comunicarlo è il Sindaco Michele Di Candia dopo aver effettuato le opportune valutazioni.

La Regione Campania, nella serata di ieri, ha emesso un’ordinanza in cui ha stabilito la ripresa in presenza da domani, mercoledì 25 novembre. Ai Sindaci, inoltre, è stata demandata la possibilità di optare per ulteriori misure restrittive dopo la valutazione dell’andamento epidemiologico sul territorio comunale.

Ricordiamo che domani, mercoledì 25 novembre, torneranno in presenza i piccoli alunni di Casalbuono, Montesano sulla Marcellana, Padula e Polla. Diversi i Comuni che stanno ancora valutando la ripresa.

– Claudia Monaco –

