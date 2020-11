Banca Monte Pruno. Attivato il nuovo servizio “SCT Instant” per effettuare bonifici istantanei

È attivabile su tutti gli InBank privati (clienti consumatori) della Banca Monte Pruno il nuovo servizio “SCT Instant” per effettuare bonifici nella modalità istantanea.

Il servizio rappresenta una soluzione che consente di ridurre i vincoli temporali che caratterizzano i bonifici ordinari garantendo certezza ed immediatezza dell’accredito dell’importo al beneficiario.

Il bonifico istantaneo, in inglese instant payment, è una nuova forma di pagamento per il trasferimento di denaro in tempo reale, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 e 365 giorni all’anno tra le banche aderenti al servizio. Si distingue dal bonifico ordinario, pertanto, per la velocità con cui viene portato a termine il trasferimento. L’invio e la ricezione della disposizione devono avvenire in un tempo limite di venti secondi e le somme trasferite saranno disponibili sul conto del beneficiario contestualmente.

È importante tenere presente che a differenza del bonifico ordinario, proprio in virtù della sua rapidità di esecuzione, il bonifico istantaneo non può essere revocato una volta disposto dal cliente.

I rapporti di conto corrente accesi presso la Banca Monte Pruno anche grazie al continuo supporto di Allitude, la società specializzata in servizi informatici del Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca, dallo scorso mese di giugno, sono già stati gratuitamente abilitati alla ricezione della nuova tipologia di pagamenti SCT Instant (bonifici in arrivo).

Per l’attivazione, invece, dei bonifici istantanei in uscita, i clienti privati possono recarsi presso qualsiasi Filiale della Banca Monte Pruno per richiedere l’abilitazione del servizio SCT Instant tramite la piattaforma di internet banking “InBank web” così da essere abilitati a trasferire denaro verso tutti i clienti delle banche italiane e dell’area SEPA aderenti al servizio.

In un mondo moderno in cui lo scambio di messaggi avviene in pochi istanti e molte delle attività principali si svolgono con pc, tablet e smartphone, la velocità dei pagamenti è diventata elemento fondamentale. Chi effettua un trasferimento fondi, con il bonifico istantaneo, avrà la certezza di quando il beneficiario li riceverà. Chi, ad esempio, vende beni o servizi e vuole poter contare su un pagamento elettronico immediato, da oggi avrà uno strumento ancora più performante.

La Banca Monte Pruno con le sue Filiali e con gli Uffici Sistemi di Pagamento e Banca Digitale sono a completa disposizione per tutta la consulenza e l’assistenza del caso.

– Claudia Monaco –