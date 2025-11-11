Atti vandalici a Mercato Cilento, frazione del comune di Perdifumo.

Nell’ultimo periodo nel piccolo centro cilentano, infatti, si sono ripetuti gesti da parte di ignoti che hanno rovinato i luoghi pubblici del paese.

Di mira sono stati presi panchine, staccionate, muri e parte della pensilina, danneggiati con scritte e atti di inciviltà. In alcuni casi è stata anche manomessa la pubblica illuminazione, causando disservizi per alcuni giorni alla cittadinanza e provocando qualche polemica sui social.

A denunciare l’accaduto è l’amministratore comunale Andrea Russo: “In passato si è scelto di non dare risalto a questi gesti, ma oggi è importante parlarne: non possiamo restare indifferenti. Chi danneggia i beni pubblici colpisce l’intera comunità, perché ogni riparazione ha un costo che ricade su tutti noi. Invito tutti a segnalare comportamenti sospetti e a ricordare che difendere il bene pubblico significa difendere la nostra comunità”.

L’amministratore ha poi ricordato che il sistema di videosorveglianza è in fase di potenziamento, precisando, però, che “il rispetto e il senso civico cominciano da ciascuno di noi”.