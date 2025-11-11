Auto a fuoco questo pomeriggio a Bellizzi. Le fiamme sono divampate all’interno del vano motore mentre la Citroen C8 era in marcia.

Il conducente, accortosi della situazione, si è fermato in tempo ed ha allertato i Vigili del Fuoco che sono immediatamente intervenuti dalla Sede Centrale di Salerno.

Nonostante l’intervento rapido, la parte anteriore dell’auto è andata completamente distrutta ma fortunatamente non si registrano persone ferite.

Sul posto anche le Forze dell’Ordine.