Auto investe due uomini a Sassano. Trasportati in ospedale
Paura questa sera a Sassano in località San Vito dove due uomini del posto sono stati investiti da un’automobile.
I due si trovavano lungo la strada che conduce nel territorio di Monte San Giacomo quando la vettura li ha colpiti. La conducente si è fermata a prestare soccorso dopo l’impatto.
Sul posto i sanitari del 118 con due ambulanze che hanno trasportato gli uomini feriti all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.
Rilievi del caso affidati ai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina che dovranno ricostruire la dinamica dell’investimento e accertare le eventuali responsabilità.