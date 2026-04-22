“Con l’uscita dal Piano di rientro la Regione Campania, dopo quasi vent’anni, può finalmente tornare a programmare e investire in modo concreto nel sistema sanitario“.

Inizia così la riflessione del dottore Tommaso Pellegrino che, tra le priorità, riprende una proposta che ha portato avanti insieme all’attuale Presidente della Commissione Sanità Loredana Raia e alla Consulta delle Donne della Regione Campania e che prevede l’ampliamento della fascia d’età per lo screening del tumore della mammella.

Oggi in Campania lo screening gratuito per la diagnosi precoce del tumore mammario è rivolto alle donne tra i 50 e i 69 anni. Tuttavia, l’aumento dell’incidenza dei casi e il progressivo abbassamento dell’età di insorgenza rendono necessario un intervento concreto, estendendo la fascia d’età dai 45 ai 74 anni.

“Già nella scorsa legislatura regionale, il Consiglio ha approvato all’unanimità una mia mozione su questo tema – spiega Pellegrino -. Una richiesta che nasce dall’esigenza di offrire a molte più donne l’opportunità di accedere alla prevenzione. Sono certo che il Presidente Fico saprà cogliere questa esigenza e lavorerà affinché anche la Regione Campania, come già avviene in altre Regioni, possa ampliare la fascia di screening per il tumore della mammella“.