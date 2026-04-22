Si è tenuto nel pomeriggio di ieri, presso la sede della Direzione Regionale INPS della Basilicata a Potenza, un importante tavolo di confronto tra i vertici regionali dell’Istituto e i rappresentanti degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Potenza, Matera e Sala Consilina-Lagonegro.

L’incontro ha visto la partecipazione del Direttore Regionale INPS Basilicata Daniele Russo, affiancato dai Direttori Provinciali di Potenza e Matera e dai funzionari referenti dell’Istituto.

Per gli Ordini professionali sono intervenuti Nunzio Ritorto, presidente dei Commercialisti di Sala Consilina-Lagonegro, Emilio Petrigliano, presidente dell’Ordine di Matera, e Mariarosaria Coluzzi, vicepresidente dell’Ordine di Potenza.

Al centro del dibattito la volontà condivisa di rafforzare la sinergia tra l’ente previdenziale e i commercialisti del territorio, figure chiave nell’intermediazione tra cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione.

Durante la riunione le parti hanno concordato di procedere in tempi brevi alla stipula di un Protocollo d’Intesa finalizzato all’istituzione di un Tavolo Tecnico permanente, organo di confronto periodico per analizzare e risolvere tempestivamente le criticità procedurali e operative, al miglioramento dei servizi e quindi all’ottimizzazione dei canali di comunicazione per rendere l’azione amministrativa più fluida ed efficace, alla formazione e aggiornamento con l’organizzazione di eventi formativi congiunti per approfondire le novità normative e le evoluzioni dei sistemi telematici INPS.

“L’obiettivo comune — è stato sottolineato durante l’incontro — è quello di instaurare una collaborazione strutturata che permetta di superare le complessità burocratiche, garantendo risposte più rapide ed efficienti all’utenza e valorizzando il ruolo sussidiario dei commercialisti”.

La sottoscrizione formale del Protocollo avverrà nelle prossime settimane, segnando l’avvio operativo di questa rinnovata stagione di cooperazione istituzionale.