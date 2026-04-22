Il 27 aprile alle ore 10.30 nell’Aula Magna della Cittadella Giudiziaria di Salerno si insedierà ufficialmente il nuovo Procuratore della Repubblica Raffaele Cantone.

L’immissione in possesso si terrà davanti al collegio presieduto dal Presidente del Tribunale salernitano.

Il 25 marzo scorso il CSM ha nominato all’unanimità Cantone come nuovo Procuratore della Repubblica di Salerno. Ex Procuratore di Perugia e già presidente dell’ANAC, ha assunto la guida della Procura salernitana con l’intenzione, come ha dichiarato, di operare con umiltà e massimo impegno.

Magistrato esperto, noto per la lotta alla camorra e la gestione di indagini complesse, ha guidato la Procura di Perugia dal 2020 al 2026.