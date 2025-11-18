Prosegue con determinazione l’intensa attività di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti predisposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, con particolare attenzione al centro storico del capoluogo lucano.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Potenza hanno arrestato un 44enne residente in provincia e domiciliato in un vicolo nei pressi di via Pretoria.

Il servizio, cui ha preso parte anche il Nucleo Carabinieri Cinofili di Tito con unità specializzate, ha consentito di individuare l’uomo che alla vista di una pattuglia ha manifestato palese nervosismo, tentando di evitare un controllo.

L’immediato alt imposto ed i successivi accertamenti hanno portato alla scoperta e al sequestro di circa 65 grammi di hashish e circa 17 grammi di cocaina e della somma contante di 850 euro, ritenuta provento dell’attività illecita, insieme a materiale vario per il confezionamento e un bilancino di precisione.

L’uomo, condotto presso gli uffici dell’Arma in via Pretoria, è stato dichiarato in arresto e successivamente associato alla Casa Circondariale di Potenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Potenza ha convalidato l’arresto dei Carabinieri e ha disposto nei confronti dell’uomo, per il quale si ricorda vigere la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva di condanna, l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Un riscontro sicuramente positivo che testimonia il costante impegno del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza nel garantire la legalità e la sicurezza pubblica.