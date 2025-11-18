Il Giardino della Minerva a Salerno è stato preso di mira dai vandali per due volte nel giro di pochi giorni.

“Questa notte vandali ed incivili hanno lanciato, dall’esterno, dai gradoni San Nicola, degli oggetti pesantissimi, danneggiando le mura medievali e il bellissimo impianto di illuminazione”. Così ha informato i cittadini l’associazione che gestisce i giardini, un patrimonio storico e botanico che negli scorsi mesi ha riaperto al pubblico, dopo un riallestimento ed opere di manutenzione ed efficientamento.

Si tratta di un orto botanico che risale ai tempi della Scuola medica salernitana, che in quegli spazi coltivava erbe e piante curative.

Incuranti di ogni valore simbolico e concreto, pare che alcuni giovani abbiano compiuto l’atto vandalico. Torna alla ribalta il problema delle baby gang, sempre più aggressive e fuori controllo.