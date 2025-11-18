Regionali. Domani a Polla incontro con il ministro Alessandra Locatelli e Federica Mignoli
Un incontro istituzionale è in programma domani, mercoledì 19 novembre, con il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e la candidata alle imminenti Elezioni Regionali Federica Mignoli.
L’appuntamento è presso l’Hotel Insteia, in via Annia, alle ore 9.30.
Il momento rappresenta un’importante occasione di confronto e dialogo su tematiche sociali e di inclusione.
– messaggio politico – pubblicità elettorale a pagamento – Committente Federica Mignoli