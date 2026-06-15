Nei giorni scorsi, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, a Capaccio Paestum gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia hanno arrestato uno straniero trovato in possesso di un kg di droga destinata allo spaccio.

L’atteggiamento particolarmente sospetto ha indotto i poliziotti a procedere al controllo e alla successiva perquisizione personale.

L’attività ha consentito di sequestrare un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti già confezionate e pronte per la vendita al dettaglio, tra cui eroina, crack, cocaina, marijuana e hashish, per un peso complessivo superiore a un chilogrammo, suddiviso in numerosi involucri e confezioni.

Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati anche 520 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.