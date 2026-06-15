Lutto al Liceo Scientifico “Pisacane” di Padula che piange la scomparsa dell’amata Mariapia Mancuso, docente di Religione.

“Sempre gentile, sorridente e accogliente, Mariapia ha guidato i suoi alunni con amore e dedizione. Mariapia non è stata solo una docente. È stata la mamma di tutti, pronta a donare consigli preziosi e parole di conforto. Era capace di orientare e guidare i suoi alunni, tra le piccole o grandi difficoltà, sempre con grazia e sensibilità. A testimonianza di ciò, meno di un anno fa, seppure provata dalla malattia, aveva voluto far sentire la sua vicinanza ai suoi alunni pronti a sostenere l’Esame di Maturità, passando per un saluto. Ci aveva promesso che, a breve, sarebbe passata di nuovo ma non ne ha avuto il tempo. La sua risata contagiosa ci accompagnerà ovunque. Mariapia sarà sempre con noi, tutte le mattine, quando entreremo a scuola e, ad accoglierci, ci sarà la panchina rossa che lei aveva fortemente voluto. Tutti noi ci stringiamo, in un grande abbraccio alla famiglia di Mariapia e, in modo particolare, ai figli che lei ha amato più di ogni cosa. Riposa in pace, cara Mariapia, ora puoi sorridere e cantare tra gli angeli” scrivono dall’Istituto di Istruzione Superiore di Padula.

L’ultimo saluto a Mariapia sarà dato domani, martedì 16 giugno, alle ore 17.00 nella chiesa di Sant’Anna a Sala Consilina.