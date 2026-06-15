Si rafforza la collaborazione tra Fondazione ANT “Franco Pannuti” ETS e Banca Monte Pruno. È stato, infatti, sottoscritto un nuovo protocollo d’intesa che consolida il rapporto già esistente tra le due realtà finalizzato a sviluppare iniziative comuni di promozione sociale, sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno delle attività di assistenza e prevenzione oncologica che ANT realizza in Basilicata e che individua nel nuovo progetto di apertura del Charity Point ANT “Da Cuore a Cuore” nella città di Potenza, uno degli ambiti principali di cooperazione e sostegno sul territorio lucano.

Il Charity Point rappresenta il punto d’incontro di una grande rete di solidarietà che Fondazione ANT coltiva da anni in tutta Italia. Oggi esistono circa settanta Charity Point ANT sparsi nel Paese: luoghi nei quali la generosità delle persone si trasforma concretamente in assistenza, prevenzione e vicinanza a chi sta affrontando la malattia. Portare questa esperienza anche a Potenza era un obiettivo coltivato da tempo dalla delegazione lucana di Fondazione ANT. Un progetto nato grazie alla volontà della Presidente Raffaella Pannuti, del Delegato ANT Basilicata Antonio Imbrogno, delle realtà private che hanno creduto nell’iniziativa e, soprattutto, di un gruppo straordinario di volontarie e volontari che da mesi lavora con passione, entusiasmo e dedizione per trasformare uno spazio in un luogo aperto alla città, capace di generare relazioni, partecipazione e solidarietà. All’interno del Charity Point ogni oggetto donato può iniziare una nuova storia. Un libro già letto, un abito custodito in un armadio, una tazza, un piccolo oggetto che ha accompagnato un tratto della vita di qualcuno possono ritrovare significato nelle mani di un’altra persona. Nulla viene semplicemente ceduto: tutto viene donato e accolto per continuare a generare valore. Il ricavato delle attività del Charity Point sarà interamente destinato al sostegno delle attività che Fondazione ANT realizza in Basilicata: assistenza specialistica gratuita ai malati di tumore, programmi di prevenzione oncologica gratuita aperti a tutti i cittadini, supporto psicologico gratuito per pazienti oncologici e familiari, percorsi di sostegno e formazione dedicati ai caregiver e alle famiglie che affrontano il percorso della malattia.

La Banca Monte Pruno ha voluto condividere questo progetto sociale attraverso un intervento finalizzato a contribuire alle spese di recupero dei locali che ospiteranno il Charity Point di Potenza. Alla firma del protocollo sono intervenuti il Delegato ANT Basilicata Antonio Imbrogno, il Direttore Generale Cono Federico, il Coordinatore ANT Raffaele Messina, il Responsabile Area Executive della Monte Pruno Antonio Mastrandrea ed il Preposto della Sede di Potenza Giovanni Amato.

“Questo protocollo – ha dichiarato il Delegato ANT Basilicata Antonio Imbrogno – rappresenta un gesto concreto di fiducia verso il lavoro che ANT porta avanti da oltre venticinque anni in Basilicata. Ringraziamo Banca Monte Pruno per aver scelto di rafforzare una collaborazione già esistente e di sostenere, in modo particolare, il progetto del Charity Point ‘Da Cuore a Cuore’, che non è soltanto un mercatino solidale: è un luogo dove le persone possono incontrarsi, condividere tempo, idee e passioni, contribuendo concretamente a sostenere attività di assistenza, prevenzione e supporto rivolte a migliaia di cittadini. Ogni oggetto donato, ogni acquisto, ogni ora di volontariato diventano un gesto di cura che si trasforma in aiuto reale per chi sta affrontando la malattia“.

“L’intesa con ANT Basilicata – ha affermato il Direttore Generale della Monte Pruno Cono Federico – è qualcosa che parte da lontano, è un percorso di collaborazione che mette al centro le persone che hanno bisogno di sostegno e attenzione. Aver sostenuto le spese di riqualificazione dei locali e la nascita del progetto del Charity Point ‘Da Cuore a Cuore’ ci riempie di orgoglio perché rappresenta un modo per affermare il nostro ruolo di Banca di comunità. Un particolare ringraziamento al Delegato ANT Antonio Imbrogno per averci coinvolto in un ambito ed in un progetto speciale di cui andiamo fieri e che siamo certi genererà forte valore sul territorio“.

La presentazione ufficiale del Charity Point “Da Cuore a Cuore” si terrà martedì 23 giugno alle ore 17.00 presso la sede di Viale Dante 20/22 a Potenza. Sarà un’occasione per conoscere da vicino il progetto, incontrare volontari e sostenitori, visitare gli spazi del Charity Point e scoprire come, attraverso piccoli gesti quotidiani, sia possibile contribuire concretamente alla costruzione di una comunità più solidale.