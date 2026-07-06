Giovane sorpreso con crack e cocaina a Battipaglia, scatta l’arresto.

Il 19enne, cittadino italiano di origine ucraina, è stato notato nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato, con gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Battipaglia, diretti dal Primo Dirigente Giuseppe Fedele, che si aggirava con un atteggiamento sospetto durante un controllo del territorio.

Subito dopo, il giovane ha tentato di disfarsi di un involucro per poi allontanarsi, ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti. Dopo la perquisizione personale e domiciliare sono stati sequestrati otto involucri da 4,38 grammi di cocaina e quattro involucri da 9,82 di crack.

Il 19enne dopo l’arresto per detenzione ai fini di spaccio è stato posto agli arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.