Paura ieri sera sull’A2 del Mediterraneo all’altezza di San Mango Piemonte.

Per cause da accertare due moto si sono scontrate violentemente sulla corsia nord. Nell’impatto i motociclisti, di 21 e 34 anni, hanno riportato diversi traumi e si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118. Sul posto sono arrivate l’ambulanza del V.O.P.I. di Pontecagnano Faiano e quella della Croce Bianca di Montecorvino Pugliano che li hanno trasportati al “Ruggi” di Salerno per le cure del caso.

Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi.