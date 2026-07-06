Moto si scontrano in A2 a San Mango Piemonte. Feriti trasportati al “Ruggi” di Salerno
Paura ieri sera sull’A2 del Mediterraneo all’altezza di San Mango Piemonte.
Per cause da accertare due moto si sono scontrate violentemente sulla corsia nord. Nell’impatto i motociclisti, di 21 e 34 anni, hanno riportato diversi traumi e si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118. Sul posto sono arrivate l’ambulanza del V.O.P.I. di Pontecagnano Faiano e quella della Croce Bianca di Montecorvino Pugliano che li hanno trasportati al “Ruggi” di Salerno per le cure del caso.
Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi.