Scoperto a spacciare droga nella Villa Comunale di Battipaglia. Arrestato 53enne pluripregiudicato

Ieri pomeriggio, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di Polizia di Stato di Battipaglia, durante alcuni controlli, hanno arrestato M.M., 53enne pluripregiudicato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini della cessione al dettaglio.

Il 53enne è stato sottoposto ad un controllo all’interno della centralissima Villa Comunale ed è stato trovato in possesso di 11 grammi di sostanza stupefacente pronta per essere venduta ai vari assuntori oltre a una somma di denaro ritenuta il provento dell’attività illecita.

L’uomo è stato arrestato e dopo le formalità di rito è stato collocato in regime degli arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa della successiva convalida che si terrà dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Salerno.

– Claudia Monaco –