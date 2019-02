Paura a Teggiano. Auto prende fuoco nel centro storico

Momenti di paura quelli vissuti questa mattina a Teggiano in pieno centro storico, in via Sant’Antuono. Per cause in corso di accertamento, infatti, una vecchia Fiat 500 color amaranto, alimentata a benzina, ha preso fuoco.

La conducente, una donna di Teggiano, si trovava a bordo dell’auto quando ha visto fuoriuscire del fumo dalla parte posteriore. Immediatamente è scesa dall’auto che in qualche minuto si è data totalmente alle fiamme.

I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, coordinati dal caposquadra Eugenio Siena, hanno prontamente raggiunto il luogo nonostante le difficoltà e sono riusciti a domare l’incendio, mentre la Polizia Municipale ha provveduto a chiudere la strada e bloccare il transito di auto e pedoni.

Successivamente i Vigili del Fuoco hanno controllato che le fiamme non abbiamo interessato abitazioni vicine e hanno messo in sicurezza tutta l’area.

– Paola Federico –