Scoperto a spacciare droga vicino al centro di accoglienza. Arrestato giovane nigeriano a Potenza

Ancora un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti si è registrato a Potenza in seguito ad un intervento messo in atto dagli agenti della Polizia della locale Questura.

Un 24enne di nazionalità nigeriana è infatti finito in manette con le accuse di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

L’arresto è avvenuto quando il giovane africano ha ceduto della droga ad un’altra persona nei pressi di un centro di accoglienza situato alla periferia di Potenza.

I poliziotti lo hanno sorpreso mentre spacciava e immediatamente arrestato.

– Chiara Di Miele –