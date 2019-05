Il sindaco di Eboli a difesa dell’ospedale cittadino.”Struttura di eccellenza,tanti investimenti mirati”

“Il gioco al massacro sull’ospedale rischia di impoverire i livelli di assistenza e penalizzare le aspettative dei cittadini“. Il sindaco di Eboli, Massimo Cariello, scende in campo a sostegno della sanità pubblica ospedaliera e delle esigenze della popolazione dopo un’interrogazione indirizzata a Vincenzo De Luca, a firma dei consiglieri regionali del M5S Valeria Ciarambino e Michele Cammarano, su alcune criticità del presidio ospedaliero. Tra queste i due pentastellati denunciano un episodio che vedrebbe il Direttore sanitario aver utilizzato la struttura per una sua festa privata.

“Una miope ed interessata azione al massacro perde di vista i dati delle attività sanitarie – spiega -. L’ospedale di Eboli vanta oltre 4000 interventi chirurgici, dei quali molti in OOculistica, una delle eccellenze sanitarie ebolitane“.

Il primo cittadino sottolinea il ruolo dell’ospedale di Eboli nell’offerta sanitaria ai cittadini:”Oltre la metà dei pazienti over 65 vengono operati per fratture al femore entro le 48 ore, accelerando la riabilitazione. I pazienti dimessi sono in aumento, con una degenza media di meno di una settimana, nonostante la carenza di organico. E’ riferimento della diagnostica senologica, con apparecchiature di tomosintesi. Abbiamo attivato screening di II livello, da dicembre c’è la seconda TAC a 128 slices per emergenza e studio del cuore. Tramite Consip è stata acquistata una risonanza magnetica ad alto campo. La Nefrologia è riferimento regionale per l’immunopatologia renale. Tante le attività implementate, come la Pneumologia trasferita nei locali ex Nefrologia al piano terra per potere soddisfare i bisogni di spazi. I lavori della nuova Cardiologia emodinamica procedono speditamente ed un altro piccolo gioiello sarà a disposizione. Quello di Eboli è un ospedale che intercetta le esigenze della popolazione, fornendo sempre nuove risposte ai bisogni della gente. Le polemiche mortificano chi lavora e penalizzano i cittadini, favorendo piccoli interessi e rafforzando chi punta a screditare il nostro ospedale a vantaggio di altri“.

Una valutazione complessiva sulla vicenda arriva dal presidente del Consiglio Comunale, Fausto Vecchio. “Un attacco polemico che prende le mosse da un episodio di circa un anno fa – dichiara – è di fatto un’azione volta a denigrare non solo le persone, la anche la struttura, le attività sanitarie e l’impegno di tanti operatori teso a garantire livelli di assistenza ottimali per i cittadini. Un’azione che non trova conforto nella realtà, ma costruita per perseguire altri interessi“.

– Chiara Di Miele –