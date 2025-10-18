Ieri sera gli agenti della Squadra Volante della Questura di Salerno, nel corso dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Salerno, hanno denunciato un cittadino marocchino di 23 anni per il reato di tentato furto.

Durante il pattugliamento di Corso Vittorio Emanuele, un equipaggio della Volante ha notato un ragazzo extracomunitario che tentava di dileguarsi mentre una commessa urlava chiedendo di restituire un giubbino al negozio.

Lo straniero è stato prontamente bloccato e trovato in possesso del giubbotto, del valore di 119 euro, che indossava ancora con il dispositivo antitaccheggio fissato.

Poiché privo di documenti d’identità l’uomo è stato condotto presso gli Uffici per le formalità di rito dove è stato foto-segnalato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di tentato furto e contestualmente è stato avviato l’iter amministrativo presso l’Ufficio Immigrazione.