Prende il via dal 20 al 24 ottobre il collocamento per la nuova emissione del BTP Valore, il titolo di Stato riservato esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini (cosiddetti retail). Avrà una durata di 7 anni, cedole trimestrali crescenti nel tempo, secondo un meccanismo “step-up” (3+2+2 anni) e un premio finale extra dello 0,8%.

Le caratteristiche di questa emissione del BTP Valore sono le seguenti:

– Durata di 7 anni;

– Cedole trimestrali crescenti nel tempo, secondo un meccanismo “step-up” di 3+2+2 anni

– Premio finale extra pari allo 0,8% del capitale nominale investito, per chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza

– Capitale garantito a scadenza

– Investimento non vincolato nel tempo

– Tassazione agevolata come per tutti i buoni del Tesoro, al 12,5% su cedole e premio finale extra

– Esenzione dalle imposte di successione

– Esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato

– Nessuna commissione per i piccoli risparmiatori che acquistano nei giorni di collocamento (esclusi costi di gestione del conto o del tradig online)

– Garanzia di vedere sottoscritto l’intero ammontare richiesto

– Taglio minimo acquistabile: 1.000 euro.

La serie dei tassi cedolari minimi per questa emissione è stata comunicata venerdì 17 ottobre ed è la seguente:

– 2,60% per il 1°, 2° e 3° anno

– 3,10% per il 4° e 5° anno

– 4,00% per il 6° e 7° anno

Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi definitivi che potranno solo essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato nel giorno di chiusura dell’emissione.

Il collocamento avverrà sulla piattaforma elettronica MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) e si potrà sottoscrivere facilmente dai risparmiatori anche presso le filiali della Banca Monte Pruno, rivolgendosi al proprio referente in banca.

Tutti i dettagli dell’emissione del nuovo BTP Valore sono consultabili nelle FAQ, nella Scheda Informativa del Titolo e nella Nota per gli operatori di mercato oltre che richiedere informazioni presso l’Ufficio Finanza (dott.ssa Jessica D’Amato tel. 0975/398626, jessica.damato@bccmontepruno.it) o tutte le filiali della Banca Monte Pruno.