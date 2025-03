Scoperti a Potenza con hashish, cocaina, marijuana e soldi in contanti.

Così, nella notte tra domenica e lunedì, due giovani sono stati arrestati dai Carabinieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Potenza nel corso di specifiche attività volte al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante l’operazione sono stati controllati un 20enne residente in provincia e una 18enne del capoluogo poiché era stato notato un continuo via vai presso un garage dove i due si trovavano. I Carabinieri hanno così effettuato una perquisizione personale che ha fornito elementi utili per procedere anche con una perquisizione domiciliare e all’interno del garage.

Qui sono stati trovati oltre un chilo di hashish, suddiviso in 10 panetti, e materiale utile per il taglio e il confezionamento. Nelle case dei giovani sono stati trovati inoltre altri 3 panetti di hashish, 17 grammi di cocaina e 37 grammi di marijuana, oltre a 20mila euro, somma ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio.

La droga e il denaro sono stati sottoposti a sequestro mentre i due giovani sono stati dichiarati in arresto e condotti presso gli Uffici dell’Arma di via Pretoria per le formalità di rito, al termine delle quali sono stati condotti in carcere.

Dopo l’udienza di convalida per il 20enne è stata confermata la misura cautelare del carcere mentre la giovane è stata sottoposta agli arresti domiciliari.