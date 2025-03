“I cittadini domandano, le Istituzioni rispondono. Ponte Tanagro chiuso dal 29 ottobre 2021”. Questo è il tema che si affronterà sabato 29 marzo, alle ore 18, presso l’Auditorium della parrocchia Sant’Alfonso in via Nazionale a Padula.

L’evento, organizzato dall’Associazione Schierarsi – Piazza Cilento e Vallo di Diano, sarà moderato dal giornalista Pietro Cusati.

“L’incontro pubblico – dichiarano dalla Piazza Cilento e Vallo di Diano – vuole fornire una importante e necessaria occasione di confronto, poiché a tre anni dalla chiusura del Ponte non si riescono ancora a capire i tempi che occorrono per la sua riapertura”.

All’incontro sono stati invitati a partecipare ed intervenire cittadini, rappresentanti della Provincia di Salerno, il Direttore dei lavori, il Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, i Sindaci, gli assessori, i consiglieri comunali, regionali e provinciali e le associazioni territoriali.

In merito è intervenuto anche Bartolomeo Lanzara, presidente del Codacons Cilento, informando di aver inviato una diffida alla Regione, alla Provincia e di aver chiesto l’intervento del difensore civico regionale. “Sono passati ben 175 giorni previsti dal contratto di appalto, ma ad oggi non si conosce ufficialmente ancora la data certa della fine dei lavori e perché sono stati sospesi – spiega -. Un mistero che stiamo cercando di capire perché il completamento del ponte è di vitale importanza per i cittadini residenti nel Vallo di Diano. Ho chiesto di accertare e valutare se nei fatti, atti e comportamenti riportati ci sono eventuali responsabilità e segnalarle alle autorità competenti (Procura della Repubblica e Corte dei Conti). Inoltre, ho chiesto di sapere quali interventi di messa in sicurezza sono stati fatti fino ad oggi per tutelare l’incolumità fisica dei cittadini in attesa degli interventi programmati e quali iniziative la Provincia di Salerno ha preso o intende prendere per il completamento di questa importante opera per il Vallo di Diano“.