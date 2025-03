Nel Centro Studi Internazionale “Boris Giuliano”, la compagnia Témenos Recinti Teatrali ha presentato uno spettacolo dedicato alla vita di Joe Petrosino.

Scritta dalla dottoressa Maria Francesca Mariano, G.I.P. premiata all’omonimo Premio, l’opera ha segnato il debutto nel racconto teatrale del poliziotto italo-americano. Il lavoro, incentrato su giustizia e legalità, non solo ha ricordato la figura di Petrosino ma ha anche offerto una profonda riflessione sull’importanza della lotta al crimine organizzato.

L’evento ha riscosso una significativa partecipazione di importanti figure istituzionali e di autorevoli rappresentanti di associazioni attivamente impegnate nel preservare la memoria del poliziotto. Presente anche la delegazione dell’Associazione Internazionale Joe Petrosino di Padula con Nino Melito Petrosino, pronipote del celebre poliziotto e custode della sua preziosa eredità, Pasquale Chirichella, Presidente dell’Associazione, Vincenzo Petrizzo, Vice Presidente dell’Associazione Internazionale Joe Petrosino Padula ed Enrico Tepedino, Consigliere dell’Associazione.

La rappresentazione teatrale, magistralmente interpretata dalla talentuosa compagnia leccese Témenos Recinti Teatrali, ha saputo illuminare la straordinaria grandezza dell’impegno profuso da Joe Petrosino, suscitando intense emozioni e stimolando profonde riflessioni in tutti i presenti.

Joe Petrosino, originario di Padula, emigrò con la famiglia negli Stati Uniti nel 1873, alimentato da un profondo senso di giustizia e orgoglio per le sue radici italiane. Iniziò umilmente come lustrascarpe davanti al Dipartimento di Polizia di New York, osservando e collaborando con gli agenti nella lotta contro la mafia di Little Italy. Superando gli stereotipi negativi legati alla comunità italiana, Petrosino trasformò il suo impegno in una missione, diventando un poliziotto determinato a combattere il crimine e migliorare l’immagine della sua gente. Tra i suoi successi spiccano la prevenzione di un attentato della Mano Nera al Capo della Polizia di New York e la sua amicizia con Theodore Roosevelt, futuro Presidente degli Stati Uniti. Grazie alle sue straordinarie capacità, fu promosso al grado di tenente, dedicandosi a indagini cruciali contro la Mano Nera, che lo portarono in Sicilia per approfondire il caso. Questo viaggio divenne purtroppo fatale per il coraggioso poliziotto. La missione in Sicilia di Joe Petrosino si concluse tragicamente il 12 marzo 1909 con il suo assassinio a Palermo. La sua morte, a soli 49 anni, fu un duro colpo per la giustizia, ma il suo sacrificio continua a ispirare comunità e forze di polizia in tutto il mondo.

Lo spettacolo teatrale, tenutosi alla Scuola Superiore di Polizia di Roma, non è solo una commemorazione ma un invito a riflettere sull’importanza della giustizia e della legalità. La sua figura incarna il coraggio e la dedizione, continuando a ispirare resistenza contro il crimine e a mantenere viva la memoria di chi ha sacrificato la propria vita per un mondo più giusto.