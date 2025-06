Incidente stradale questa mattina lungo la Via del Mare tra Agropoli e Laureana Cilento.

Per cause da accertare lo scontro si è verificato tra uno scooter e un camioncino per la raccolta dei rifiuti.

Nell’impatto un ragazzo di Agropoli in sella al motociclo è caduto sull’asfalto riportando delle ferite. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato all’ospedale di Vallo della Lucania. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente e il Soccorso Stradale Rega di Castellabate per rimuovere i mezzi coinvolti.