Venerdì 6 giugno alle ore 17 a Castellabate presso il Castello dell’Abate avrà luogo il convegno sul tema “Territorio, qualità, identità: il ruolo delle Denominazioni Comunali (De.Co.) della Campania nella valorizzazione delle comunità locali”.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione culturale “Giardino delle Idee”, in collaborazione con la Direzione Generale Politiche Agricole della Regione Campania UOD 20 – Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo.

Interverranno Marco Rizzo, sindaco di Castellabate, Nicoletta Guariglia, assessore alle Attività Produttive del Comune di Castellabate, Giuseppe Coccorullo, Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e Alessandro De Fraia, Responsabile della Regione Campania per la promozione del turismo alimentare e tutela delle produzioni.

Le conclusioni saranno affidate a Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della Regione Campania, mentre a coordinare i lavori sarà Vincenzo La Croce, esperto in Marketing Strategico.

L’iscrizione al Registro regionale delle De.Co. è un passo importante per i Comuni campani in generale e del Cilento in particolare, poiché offre vantaggi in termini di marketing territoriale, sviluppo economico e valorizzazione culturale, garantendo la promozione dei prodotti e delle tradizioni, nonché la tutela del patrimonio materiale e immateriale, creando opportunità di crescita per le aziende, senza perdere di vista il valore dell’identità e del senso di appartenenza di una comunità.