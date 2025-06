La Parrocchia di Santa Rosa da Lima nella frazione Alano di Castellabate invia un dono speciale a Papa Leone XIV. A darne notizia è il parroco don Pasquale Gargione.

Una statua di Santa Rosa è giunta nelle mani del Santo Padre. “Ringrazio chi ci ha dato questa preziosa opportunità e nello stesso tempo dedico queste foto a tutti coloro che collaborano nella Parrocchia e a tutti i fedeli che la frequentano abitualmente, garantendo che la nostra chiesa resti aperta e funzionante” fa sapere don Pasquale.

Il parroco di Sant’Antonio e Santa Rosa in Lago di Castellabate ha inviato al Pontefice la statuetta della Patrona di uno dei quattro luoghi di culto italiani dedicato alla Santa del Perù.

“Io e la mia comunità parrocchiale, per il forte legame che la unisce a quella terra nella quale ha vissuto per anni come missionario e pastore, abbiamo pensato di donarle la statuina della Santa per esprimerle il nostro affetto e per assicurarle sempre la nostra preghiera per la sua persona e il suo Ministero petrino, per intercessione di Santa Rosa da Lima, patrona dell’America Latina e di Alano” ha scritto don Pasquale Gargione in una lettera inviata a Papa Leone. Quest’ultimo non ha perso tempo e, ricevuta la statuetta, si è fatto immortalare con il gradito dono tra le mani.