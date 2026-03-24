Scooter e bici si scontrano sul lungomare di Salerno. Un ferito trasportato in ospedale
Scontro tra scooter e bici sul lungomare di Salerno nel quartiere Torrione.
L’impatto si è verificato per cause in fase di ricostruzione e ad avere la peggio è stato un cittadino di nazionalità straniera che si trovava in sella alla bici.
Sul posto i sanitari della Croce Rossa Italiana che, dopo le prime cure, lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale “Ruggi” a causa delle ferite riportate cadendo sull’asfalto.
La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi.