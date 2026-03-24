Carburanti, calano quotazioni del petrolio ma non i prezzi. Basilicata e Campania le regioni più care per la benzina
Nuova impennata dei listini dei carburanti, con il gasolio che al self schizza oggi sopra i 2 euro al litro in tutte le regioni italiane ad eccezione delle Marche, portando il prezzo medio del diesel in Italia a 2,019 euro al litro (+3,5 centesimi di euro al litro rispetto ai listini medi di ieri).
La denuncia parte dal Codacons che diffonde i dati ufficiali sull’andamento dei carburanti.
Sul fronte della benzina la media nazionale al self si attesta a 1,737 euro al litro (+1,5 centesimi rispetto alla media di ieri), con la regione più cara che risulta la Basilicata (1,766 euro al litro), seguita da Calabria (1,760 euro/litro), Sicilia (1,759 euro/litro) e Campania (1,757 euro/litro). In autostrada il gasolio sale a 2,080 euro al litro, la benzina a 1,796 euro al litro.
Fortissimi rincari su tutta la rete che si registrano nonostante ieri le quotazioni del petrolio abbiano registrato un calo del 10%.
“Un andamento che – come previsto dal Codacons – sta vanificando il taglio delle accise disposto dal Governo: a fronte di uno sconto da 24,4 centesimi di euro, i listini del gasolio risultano oggi inferiori di appena 8,4 centesimi rispetto ai prezzi medi in vigore prima del decreto“.