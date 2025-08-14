I soldi depositati in banca sono al sicuro e molto più difficili da rubare dei contanti, perché per spendere i dal conto corrente deve esserci sempre l’autorizzazione dell’istituto di credito che chiede di inserire dei dati e dei codici personali. Le banche hanno sistemi di sicurezza per fare in modo che nessuno, a parte il titolare del conto, possa avere accesso ai suoi risparmi.

E’ però necessario adottare qualche piccolo accorgimento per riconoscere ed evitare le frodi prima che avvengano. Sono tanti i malintenzionati che, con diverse tecniche, tentano di accedere ai conti di ignari risparmiatori.

Sms e mail che invitano ad aprire link nei quali viene chiesto di inserire le credenziali dell’home banking o i dati della carta; telefonate da qualcuno che si spaccia per dipendente della banca o del servizio assistenza e che chiede di installare un’app, di avvicinare la carta di pagamento al telefono e di comunicargli il PIN. Se non ci si ferma a riflettere il truffatore potrebbe avere tutto ciò che gli serve per sottrarre denaro dal conto o effettuare altre operazioni dannose.

La Banca Monte Pruno è da sempre attenta ad informare i clienti dei rischi in cui potrebbero incappare e in questa intervista concessa dal Direttore Generale Cono Federico si fa maggiore chiarezza sulle varie tipologie di frode, sugli atteggiamenti corretti da tenere per non cadere nel tranello e sulla strada da intraprendere nel caso in cui, invece, si venisse truffati.

