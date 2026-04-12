Incidente stradale a Salerno nella tarda serata di ieri.

L’impatto si è verificato, per cause da accertare, tra un’automobile e una motocicletta. Il centauro dopo lo scontro è stato sbalzato violentemente sull’asfalto, mentre il conducente dell’auto è fuggito senza accertarsi dell’accaduto e senza prestare soccorso.

Il ragazzo ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al “Ruggi” per le cure del caso, ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto le Forze dell’Ordine per i rilievi e risalire all’identità dell’automobilista, mentre le squadre di Pissta si sono occupate di ripristinare il tratto di strada in cui si è verificato l’incidente.