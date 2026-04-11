Il Presidente della Regione Campania Roberto Fico torna a parlare di sanità e lo fa a margine di un incontro tenutosi questa mattina a Napoli.

“Siamo usciti dal Piano di rientro – spiega – che era un obiettivo politico, ci siamo riusciti con interlocuzione seria e vera con il ministro e il Ministero e abbiamo investito 62 milioni di euro per le assunzioni e questi sono segnali importanti”.

“Stiamo andando avanti – ha aggiunto – sulla direzione dell’ospedale di Salerno dove ho nominato una commissione e il presidente è un magistrato in pensione della Corte di Cassazione. Ho chiesto ad Agenas un membro importante che sapesse fare questo tipo di selezione e all’Università del Sannio un professore di diritto. Quindi abbiamo una commissione incredibile che farà una selezione accurata”.

Il Presidente ha poi accennato alla difficoltà di reperire medici per i Pronto Soccorso, sottolineando come la Regione stia lavorando a soluzioni mirate per rafforzare la rete di emergenza.