Incidente sul lavoro a Battipaglia. Operaio investito da un muletto, trasportato in ospedale
Incidente sul lavoro ieri nella zona industriale a Battipaglia.
Un uomo di 56 anni del posto, per cause da accertare, è rimasto ferito sul luogo di lavoro, investito da un muletto guidato da un altro dipendente. Secondo i primi accertamenti, non sembrerebbero essere emerse criticità amministrative.
Lo sventurato, che ha riportato delle fratture, è stato trasportato in ospedale dopo l’allarme, tuttavia le sue condizioni non sembrerebbero destare preoccupazione.
Presenti sul posto, per ricostruire l’accaduto, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Battipaglia, al comando del Vice Questore Giuseppe Fedele.