Nella serata del 7 maggio la Polizia di Stato, con il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno, è intervenuta in una zona del centro dopo una segnalazione giunta al 112 relativa alla presenza di un uomo in forte stato di agitazione che stava danneggiando alcuni contenitori per la raccolta dei rifiuti e un motociclo parcheggiato utilizzando un bastone.

Gli equipaggi giunti tempestivamente sul posto lo hanno individuato e questo, alla vista dei poliziotti, ha avuto un atteggiamento particolarmente aggressivo e minaccioso, brandendo un bastone e una bottiglia di vetro.

Nel corso delle operazioni per riportare la situazione alla calma e garantire la sicurezza dei presenti, l’uomo ha opposto resistenza rendendo necessario l’intervento degli agenti per contenere la sua violenza.

Due operatori della Polizia di Stato hanno riportato lesioni personali, successivamente refertate al Pronto Soccorso. Al termine degli accertamenti l’uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. E’ stato anche denunciato per danneggiamento aggravato, inosservanza dell’ordine del Questore e porto di oggetti atti ad offendere.