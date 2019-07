Scontro tra due auto sulla S.S.18 a Villammare. Una si ribalta sull’insegna di un hotel

Un incidente si è verificato questa mattina lungo la Strada Statale 18, nei pressi del Parco Marinella a Villammare.

Una Toyota Yaris con a bordo una donna di Tortorella e una Fiat Qubo con alla guida un uomo di Siniscola, nel Nuorese, ma residente da molti anni a Tortorella, si sono scontrate. Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi per entrambi i conducenti, nonostante l’impatto tra le due automobili sia stato di notevole entità, tanto da piegare l’insegna di un noto albergo della zona.

Per la 58enne e il 57enne non si è reso necessario dunque l’intervento dei sanitari del 118. Per entrambi solo tanto spavento.

Sul posto immediato è stato l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Vibonati agli ordini del Maresciallo Francesco Barile per i rilievi del caso.

Notevoli disagi si sono registrati per la circolazione in entrambi i sensi di marcia, essendo la Statale 18 una strada molto trafficata soprattutto nelle prime ore della giornata.

– Maria Emilia Cobucci –