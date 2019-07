Gli studenti di Sanza domani alla finale della 7^ edizione di School Movie Cinedù al Giffoni Experience

Giovanissimi attori, sceneggiatori, registi. Domani i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Sanza-Buonabitacolo saranno protagonisti della finale della 7^ edizione di School Movie Cinedù al Giffoni Experience, con ben 52 Comuni di tutta la Campania che da anni patrocina il progetto ideato da Enza Ruggiero. All’evento saranno presenti Chiara Marciani, assessore regionale alla Formazione e alle Pari Opportunità, e personaggi del mondo dello spettacolo e del giornalismo come Cristina Donadio (la famosa Scianel di Gomorra), Rino Genovese, giornalista Rai, Pippo Pelo e Adriana Petro di Radio KissKiss.

I ragazzi di Sanza hanno lavorato su un corto molto intenso e particolare: la storia d’amore di due giovani, poi divisi dalla guerra. Un viaggio tra i luoghi e la memoria, i ricordi e le sensazioni dell’oggi raccontati da una nonna ai suoi nipoti. Non mancherà il colpo di scena finale e la possibilità di godere delle bellezze storico-artistiche e paesaggistiche del borgo di Sanza, dall’antico ponte a schiena d’asino sul Bussento alla torre medioevale. “L’amore vince sempre il tempo” è il titolo del corto. Un progetto sociale promosso dall’Amministrazione comunale di Sanza su iniziativa dell’Assessorato alle Politiche sociali, che ha coinvolto anche la professoressa Annamaria Gallo.

L’obiettivo è raccontare le bellezze storico-artistiche e culturali della comunità di Sanza attraverso la narrazione di una storia scritta, rappresentata e recitata dagli alunni. Ad accompagnare i ragazzi domani a Giffoni, in attesa della premiazione, l’assessore alle Politiche sociali, Marianna Citera. “Una bella esperienza davvero per i nostri ragazzi; un bel lavoro, emozionante. Abbiamo creduto sin da subito in questo progetto che si è rivelato essere molto coinvolgente per i ragazzi. Siamo orgogliosi del loro lavoro, della loro passione e del loro impegno. Un ringraziamento certo va a tutti coloro che hanno contribuito con idee e tempo a realizzare questo progetto. Un invito poi ai genitori: occorre dare valore e fiducia ai nostri figli che spesso celano capacità e passioni a noi sconosciute. E’ un altro passo verso quell’obiettivo che ci siamo prefissi, ossia la crescita culturale della nostra comunità” ha affermato l’assessore Citera.

School Movie nasce con lo scopo di informare e coinvolgere gli studenti sui valori sociali e territoriali che rappresentano i punti cardine per lo sviluppo della nostra società. Tutto ciò avviene attraverso la realizzazione di un cortometraggio della durata massima di 10 minuti, con gli studenti chiamati prima alla realizzazione della sceneggiatura e poi all’interpretazione cinematografica della stessa. Ogni anno School Movie registra numeri da record: all’edizione 2019 hanno aderito 52 Comuni della Campania, hanno partecipato oltre 150 istituti scolastici, sono stati realizzati circa 300 cortometraggi e coinvolti circa 10mila ragazzi.

– Chiara Di Miele –