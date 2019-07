Rutino in lutto. Il parroco, don Antonio Magliacane, ha perso la vita dopo un intervento chirurgico

Comunità di Rutino in lutto per la scomparsa prematura del parroco, don Antonio Magliacane, che ha perso la vita dopo un intervento chirurgico presso il Policlinico Gemelli di Roma.

Il sacerdote, originario di Nocera Inferiore, aveva 42 anni ed era molto amato ed apprezzato nel piccolo centro cilentano e a Matonti, frazione di Laureana Cilento.

Da tempo era in attesa di ricevere un trapianto di fegato e qualche giorno fa aveva appreso della disponibilità da parte di un donatore. Purtroppo l’intervento, a seguito di alcune complicanze, non ha dato il risultato sperato e a nulla è valso l’impegno dei medici per salvargli la vita.

L’intera comunità di Rutino e di Matonti è affranta per la scomparsa della loro guida religiosa, così come quella della città di origine.

– Chiara Di Miele –