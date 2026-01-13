Incidente stradale nel tardo pomeriggio sul Raccordo Autostradale Sicignano-Potenza nei pressi dello svincolo di Bucaletto, frazione del capoluogo lucano.

Lo scontro si è verificato per cause in corso di accertamento tra un’Audi e una Lancia. Quest’ultima, dopo l’impatto, si è ribaltata sulla carreggiata.

Fortunatamente le condizioni degli occupanti dei veicoli non sarebbero preoccupanti, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 – Basilicata Soccorso.

Necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso.

Dinamica al vaglio degli agenti della Polizia Stradale giunti sul posto per effettuare i rilievi.