Sono 3.500 i nuovi poliziotti che assumeranno servizio nei prossimi giorni di gennaio in Italia. Salgono così complessivamente a 42.500 gli operatori delle Forze di polizia assunti dall’inizio del mandato del Governo Meloni per garantire migliori condizioni di legalità e sicurezza nelle città.

“Manteniamo gli impegni presi con i cittadini. Più donne e uomini in divisa significa più sicurezza reale nelle città, nelle periferie, sulle strade e nei luoghi di mobilità. È una scelta politica chiara che non abbiamo mai tradito e che porteremo ancora avanti e che viene ora invocata anche da chi l’ha negata in passato: investire sulle Forze di polizia per tutelare i cittadini, sostenere chi garantisce l’ordine pubblico e contrastare con maggiore efficacia criminalità e illegalità” ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

In Campania sono in arrivo 264 tra donne e uomini, di cui 32 a Salerno, così come previsto dal piano di assunzioni della Polizia di Stato tra gennaio e marzo. 28 nuovi poliziotti anche in Basilicata, di cui 18 a Potenza.

Tra i nuovi agenti assunti nel Paese 507 saranno assegnati alla Polizia Stradale per assicurare una presenza sempre più capillare sulle principali strade e autostrade del Paese, 153 alla Polizia Ferroviaria e 110 alla Polmetro, la speciale sezione della Polizia di Stato che ha il compito di presidiare treni, banchine e stazioni delle metropolitane.