Incendio questa sera in un’abitazione di via Don Rumolo ad Eboli. Le fiamme si sono scatenate per cause da accertare.

Sul posto i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento per domare il rogo.

Una persona è rimasta ferita e quattro intossicate dal fumo. Sul posto i sanitari del VOPI con tre ambulanze giunte dalle postazioni di Eboli, Pontecagnano e Campagna.

Il ferito è stato trasportato in ospedale per le cure necessarie. Le persone intossicate sono state invece assistite sul posto.