Scontro tra due auto in galleria sulla Cilentana, una si ribalta. Feriti due giovani

Un incidente stradale è avvenuto intorno alle 18.00 di oggi sulla strada provinciale 430 Cilentana al km 144+400, sotto la galleria che precede lo svincolo di Cuccaro Vetere.

Due auto, una Volkswagen Golf e una Fiat Punto, per cause ancora in corso di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Stradale di Vallo della Lucania, si sono scontrate e quest’ultima si è ribaltata finendo la corsa contro il bordo della galleria.

Nell’incidente sono rimaste ferite due persone, entrambe trasportate d’urgenza all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dai sanitari del 118. Si tratta di due giovani della zona, le cui condizioni non destano però preoccupazione.

Per più di un’ora la strada è stata percorribile a senso unico alternato, poi riaperta in modo regolare in entrambi i sensi di marcia.

– Marianna Vallone –