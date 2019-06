Palazzo pericolante a Sala Consilina, cadono pezzi di intonaco. Ordinato lo sgombero di un appartamento

In seguito ad un intervento effettuato dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, insieme a personale comunale, in un palazzo di via Mezzacapo a Sala Consilina è stata emessa ordinanza di sgombero per una coppia di inquilini che risiedono in uno degli appartamenti presenti nella palazzina.

L’azione dei caschi rossi si è resa necessaria dopo una serie di distacchi di intonaco in alcune parti del fabbricato. In sede di ispezione, il personale intervenuto ha riscontrato anomalie strutturali tali da far presagire un concreto stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità oltre che diverse criticità sotto il profilo igienico-sanitario. Nell’appartamento ispezionato dai Vigili del Fuoco sono stati riscontrati distacchi dell’intonaco in diverse stanze (bagno, soggiorno, cucina) oltre che sui balconi, dovuti a probabili infiltrazioni d’acqua che hanno causato il processo di carbonatazione del calcestruzzo fino a provocarne lo schianto. Nello stesso appartamento, inoltre, sono state scoperte numerose macchie ed efflorescenze causate dall’umidità, mentre sul balcone è stato rilevato il distacco dell’intonaco dall’estradosso del balcone al piano superiore e tutti i balconi del palazzo, nel lato che si affaccia su via Mezzacapo, si presentano con l’intonaco rimosso.

I Vigili del Fuoco intervenuti hanno diffidato gli occupanti dell’appartamento all’utilizzo dello stesso, imponendo l’immediato allontanamento dall’abitazione. Hanno inoltre inibito, nelle more dei lavori di messa in sicurezza, l’ingresso ad uno spazio esterno e diffidato l’amministratore del condominio a porre in essere tutte le misure atte alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

L’ordinanza del sindaco, dunque, si è resa necessaria per inibire l’uso di alcuni luoghi e ambienti nell’edificio e obbligare la messa in sicurezza del fabbricato affinchè si elimini ogni pericolo per la sicurezza delle persone.

– Chiara Di Miele –