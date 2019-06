Gli intercity sulla tratta Roma-Taranto fermeranno a Sicignano. Dopo l’annuncio dell’assessore regionale Corrado Matera è intervenuto sulla questione il Comitato per la riattivazione della Sicignano – Lagonegro.

“La Regione Campania si è unita alla richiesta presentata dal senatore Francesco Castiello, che si è costantemente interessato alla vicenda e consultato con il presidente Rocco Panetta – fanno sapere dal Comitato – indirizzata al Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, committente del servizio dei treni Intercity in tutta Italia“.

“Dobbiamo sottolineare però – si legge in una nota stampa del Comitato – che ora è indispensabile creare un servizio tra le stazioni valdianesi, in coincidenza con gli Intercity, con garanzia di protezione e rimborsi dei viaggiatori Trenitalia, in caso di ritardo dei treni o autobus, che è possibile solo tramite il servizio sostitutivo di autobus di Trenitalia“.

Nello specifico il presidente del Comitato, Rocco Panetta, ha dichiarato: “La Regione deve far attivare le corse di autobus di Trenitalia che siano in coincidenza con gli Intercity a Sicignano e fermino nei piazzali esterni delle stazioni di Polla, Sala Consilina, Montesano-Buonabitacolo con a bordo personale di accompagnamento (capotreno) di Trenitalia, anche per l’assistenza delle persone a ridotta mobilità, obbligatoria per i trasporti ferroviari“.

“Fa piacere che sia stata accolta la proposta già lanciata mesi fa – concludono dal Comitato – ma non bisogna lasciare le cose a metà“.

– Paola Federico –

