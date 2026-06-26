Un incidente stradale si è verificato questa mattina sull’A2 del Mediterraneo. In direzione Nord, nei pressi di Polla, una Fiat Panda e una Ford Puma si sono scontrate.

Quest’ultima, con a bordo una donna e il suo bambino di pochi mesi, è andata a finire fuori dalla carreggiata, mentre la Panda si è fermata al centro dell’autostrada.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina per i rilievi del caso e un’ambulanza dei sanitari del 118 per soccorrere i coinvolti. Fortunatamente non avrebbero riportato gravi ferite.

Il traffico ha subito rallentamenti.