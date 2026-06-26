Aggressione ai danni del presidente del Consorzio ASI (Area di Sviluppo Industriale) Antonio Visconti. E’ quanto accaduto ieri pomeriggio in via Santissimi Martiri al centro di Salerno.

Visconti, che è anche consigliere comunale di Battipaglia, sarebbe stato avvicinato da un uomo che lo avrebbe colpito con un pugno sul viso.

Probabilmente alla base del gesto violento ci dovrebbe essere un contenzioso in corso con il Consorzio. L’aggressore si è subito allontanato e sull’accaduto sono in corso le indagini da parte delle Forze dell’Ordine in attesa di una denuncia di parte della vittima che avrebbe già individuato il responsabile.

Visconti è ricorso alle cure dei sanitari, ma fortunatamente le sue condizioni non sono preoccupanti.

Diversi i messaggi di solidarietà che in queste ore si sono susseguiti sui social. “Condanno fermamente il vile atto subito da Antonio Visconti. A nome mio, della Amministrazione e dell’intera comunità di Battipaglia ti giunga la massima solidarietà e vicinanza” ha scritto la sindaca Cecilia Francese.

“In qualsiasi forma e per qualunque motivo, la violenza non rappresenta uno strumento di confronto né tantomeno di risoluzione dei conflitti. Per questo esprimo, a nome mio personale e di tutta la CGIL Salerno, la più sincera vicinanza e solidarietà ad Antonio Visconti, presidente del Consorzio ASI di Salerno, vittima di una grave e inaccettabile aggressione – dichiara Antonio Apadula, segretario generale della CGIL Salerno -. Quanto accaduto ci colpisce profondamente e deve indurre tutti ad una riflessione sul clima di crescente esasperazione che attraversa la nostra società. La CGIL Salerno condanna con fermezza ogni forma di violenza e auspica che venga fatta piena luce sull’accaduto. Ad Antonio Visconti rivolgiamo gli auguri di una pronta guarigione, certi che continuerà a svolgere il proprio impegno istituzionale con la serietà e la determinazione che lo contraddistinguono“.