Nella mattinata del 24 giugno, presso l’Istituto Comprensivo di Ascea, lo studente Domenico Francesco Castiello della classe 3^ B, in occasione dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione ha discusso un’articolata tesina multidisciplinare interamente dedicata alla storia, al ruolo e all’evoluzione dell’Arma dei Carabinieri. L’evento ha assunto un significato dal forte impatto emotivo grazie alla presenza del padre del giovane candidato, un carabiniere in servizio, figura che ha ispirato la scelta di un tema così sentito.

A testimoniare la vicinanza della comunità e delle istituzioni locali ai giovani del territorio alla sessione d’esame hanno preso parte il Luogotenente Savino Fusco, Comandante della Stazione di Marina di Ascea, che ha assistito alla presentazione manifestando il proprio plauso per l’impegno profuso dal ragazzo, e una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Caprioli.

Il lavoro presentato dal giovane si è distinto per la ricchezza dei collegamenti multidisciplinari, capaci di abbracciare ogni singola materia scolastica sotto un unico filo conduttore, l’Arma dei Carabinieri. Nel corso dell’esposizione lo studente ha ripercorso la storia dell’Istituzione dalla fondazione, nel 1814, fino alla Seconda Guerra Mondiale, arricchendo l’aspetto storico con il sacrificio del Vicebrigadiere Salvo D’Acquisto, presentato in ambito religioso. E ancora l’analisi della novella “L’amante di Gramigna” di Giovanni Verga per Italiano, lo studio dell’opera pittorica sui carabinieri a cavallo di Giovanni Fattori per Storia dell’Arte, lo scenario internazionale con Geografia, approfondendo le missioni di pace in Afghanistan e con la lingua Francese analizzando il legame storico e operativo con la Gendarmerie nazionale. Particolare attenzione è stata dedicata all’attualità e alla modernità, esaminando in lingua Inglese i rischi legati al web e al cyberbullismo e approfondendo in Tecnologia l’uso dei droni e dei moderni strumenti di indagine scientifica collegati allo studio del DNA nell’ambito di Scienze. Infine, la presentazione si è conclusa analizzando l’aspetto della preparazione atletica richiesta ai militari nell’ambito dell’Educazione Fisica e quello culturale della Musica, attraverso l’analisi del brano “Signor Tenente” di Giorgio Faletti.

Emozione e gioia hanno accompagnato la seduta di esame dimostrando come la scuola rappresenti un interprete dei valori di legalità, dedizione e servizio allo Stato che l’Arma incarna quotidianamente sul territorio nazionale. L’evento si è concluso con una foto di rito con i genitori del giovane studente presso il Comando Stazione di Marina di Ascea dove è stato omaggiato dal Comandante di una targa ricordo.